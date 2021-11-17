Третина українців все ще не готові вакцинуватися від COVID-19: дослідження

Третина опитаних українців не готові вакцинуватися від COVID-19.

В Україні ситуація з коронавірусною інфекцією залишається складною — щодня фіксують десятки тисяч нових хворих та сотні померлих. При цьому влада зазначає, що єдиним способом подолати пандемію залишається масова вакцинація населення.

На 17 листопада в Україні понад 9 млн. українців завершили імунізацію від COVID-19. При цьому третина громадян України не готова вакцинуватися від COVID-19.

Про це свідчать дані дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-13 листопада.

За даними опитування, 46% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (перше чи друге щеплення), 16% вказали, що готові вакцинуватися, 36% відповіли, що не готові.

Водночас підтримують обов’язкову вакцинацію представників певних сфер (вчителі, медики, державні службовці) більше половини українців — 55%, 35% мають протилежну думку.

Щодо ведення обмежень щодо невакцинованих людей, то 71% опитаних вважають це порушенням прав, а 26% – протилежної думки.

Згідно з дослідженням, 40% громадян вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності на коронавірус. 21% респондентів звинувачують у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися, 15% звинувачують МОЗ. Президента та Кабмін вважають винними 7-8%, місцеву владу – 2%.

Докладніше дані дослідження дивіться в інфографіці

Дані дослідження

Зазначимо, раніше "Телеграф" зібрав усе, що потрібно знати про вакцинацію в Україні, в одній доступній інфографіці.