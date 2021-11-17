Треть украинцев все еще не готовы вакцинироваться от COVID-19: исследование

Треть опрошенных украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19.

В Украине ситуация с коронавирусной инфекцией остается сложной — каждый день фиксируют десятки тысяч новых заболевших и сотни умерших. При этом власти отмечают, что единственным способом побороть пандемию остается массовая вакцинация населения.

На 17 ноябре в Украине более 9 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19. При этом треть граждан Украины не готовы вакцинироваться от COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-13 ноября.

По данным опроса, 46% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первая или вторая прививка), 16% указали, что готовы вакцинироваться, 36% ответили, что не готовы.

В то же время, поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер (учителя, медики, государственные служащие) более половины украинцев — 55%, 35% — имеют противоположное мнение.

Что касается ведения ограничений в отношении невакцинированных людей, то 71% опрошенных, считают это нарушением прав, а 26% – противоположного мнения.

Согласно исследованию, 40% граждан считают, что никто не виноват в росте заболеваемости коронавирусом. 21% респондентов обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, которые отказались вакцинироваться, 15% обвиняют Минздрав. Президента и Кабмин считают виновными 7-8%, местные власти – 2%.

Более подробно данные исследования, смотрите в инфографике

Данные исследования

Отметим, ранее "Телеграф" собрал все, что нужно знать о вакцинации в Украине, в одной доступной инфографике.