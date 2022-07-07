Птицы могут мотивировать друг друга "сесть на диету": исследование

Исследование проводилось на клестах

Певчие птицы, как оказалось, способны информировать своих сородичей о грядущей нехватке пищи. Те из них, которые получили "послание" от других птиц начинали больше есть и готовиться к вынужденной голодовке.

Как выяснили ученые из Университета штата Орегон сообщение о нехватке пищи меняет поведение этих животных и приводит к изменениям в их физиологии.

Ученые наблюдали за клестами, которых разделили на две группы. Первой из них ограничили доступ к пище, предоставив лишь два коротких "перекуса" за день.

Второй группе сокращение рациона ввели лишь через три дня. Исследователи заметили, что первая группа смогла "сообщить" второй о том, что не получает достаточно еды, а потому птицы из второй группы начали более активно потреблять пищу. Тем самым подопытные начали накапливать энергию и увеличивать массу кишечника, готовясь к голодовке.

До конца эксперимента вторая группа клестов лучше сохранила грудные мышцы, необходимые для полетов, и более легко перенесла испытание.

"Социальная информация важна для животных во многих разных контекстах. Это исследование демонстрирует новое преимущество: предварительное предупреждение об отказе от еды может привести к лучшим результатам во времена дефицита", — рассказали авторы исследования.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили в мангровых лесах Гваделупы самую крупную бактерию. Гиганты достигают в длину 1 сантиметра, что позволяет увидеть их невооруженным глазом.