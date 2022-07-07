Птахи можуть мотивувати один одного "сісти на дієту": дослідження

Дослідження проводилося на шишкарях

Співочі птахи, як виявилося, здатні інформувати своїх родичів про майбутню нестачу їжі. Ті з них, які отримали "послання" від інших птахів, починали більше їсти і готуватися до вимушеного голодування.

Як з’ясували вчені з Університету штату Орегон, повідомлення про нестачу їжі змінює поведінку цих тварин і призводить до змін у їх фізіології.

Вчені спостерігали за шишкарями, яких поділили на дві групи. Першій з них обмежили доступ до їжі, надавши лише два короткі "перекуси" на день.

Другій групі скорочення раціону запровадили лише за три дні. Дослідники зауважили, що перша група змогла "повідомити" другу про те, що не отримує достатньо їжі, а тому птахи з другої групи почали більш активно споживати їжу. Тим самим піддослідні почали накопичувати енергію та збільшувати масу кишківника, готуючись до голодування.

До кінця експерименту друга група шишкарів краще зберегла грудні м’язи, необхідні для польотів, і легше перенесла випробування.

"Соціальна інформація важлива для тварин у багатьох різних контекстах. Це дослідження демонструє нову перевагу: попереднє попередження про відмову від їжі може призвести до найкращих результатів за часів дефіциту", — розповіли автори дослідження.

Як повідомлялося раніше, вчені виявили в мангрових лісах Гваделупи найбільшу бактерію. Гіганти досягають у довжину 1 сантиметра, що дозволяє побачити їх неозброєним оком.