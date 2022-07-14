Освоили сельское хозяйство: найдены грызуны, которые выращивают себе еду

Американские ученые выяснили, что гоферы умеют заниматься сельским хозяйством

Ученые понаблюдали за поведением восточных гоферов, североамериканских грызунов, живущих под землей практически всю свою жизнь, и обратили внимание на то, что свои норы они роют совсем не по "оптимальным маршрутам".

Как говорится в исследовании, обнародованном в журнале Current Biology, исследователи обнаружили, что гоферы наиболее активны в тех местах лесостепи, где прокладка тоннелей наиболее сложная, а затраты энергии на их прокладывание не окупает найденные корешки.

Ученые временно "выселили" грызунов из нор, чтобы разобраться в странностях в их поведении и неожиданно обнаружили, что корни растений в норах гоферов растут быстрее, чем в непотревоженной земле. Это позволило наткнуться на мысль, что тем самым гоферы своеобразно занимаются сельским хозяйством.

Предположительно корешки прорастают быстрее в норах этих грызунов из-за лучшего доступа кислорода, а также фекалий, которые гоферы оставляют просто в коридорах. Это, к слову, не присуще их родственным видам, которые имеют для этих целей специальные "комнаты"-уборные.

Авторы работы подсчитали, что подобное выращивание корешков, позволяет грызунам получить 20-60% необходимых на день питательных веществ, чего достаточно, чтобы выкопать еще один тоннель и найти крупные клубни.

То, что гоферы следят за своими "плантациями" и отгоняют от них сородичей, свидетельствует о том, что эти мелкие животные действительно таким образом занимаются сельским хозяйством и намерено прокладывают тоннели таким образом, чтобы облегчить рост корешкам.

В животном мире фермерством также занимаются некоторые виды членистоногих, вроде муравьев-листорезов. Впрочем, для млекопитающих такое поведение не присуще и до сих пор считалось, что подобное является исключительно уделом человека, однако теперь можно говорить, что мы не единственные, кто выращивает себе еду.

Как сообщалось ранее, ученые установили, что певчие птицы могут предупреждать друг друга о приходе голодных времен, чем мотивируют их начинать усиленно питаться.