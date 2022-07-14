Освоїли сільське господарство: знайдено гризуни, які вирощують собі їжу

Американські вчені з’ясували, що гофери вміють займатися сільським господарством

Вчені поспостерігали за поведінкою східних гоферів, північноамериканських гризунів, які живуть під землею практично все своє життя, і звернули увагу на те, що свої нори вони риють зовсім не за "оптимальними маршрутами".

Як йдеться в дослідженні, оприлюдненому в журналі Current Biology, дослідники виявили, що гофери найбільш активні в тих місцях лісостепу, де прокладка тунелів найскладніша, а витрати енергії на їхнє прокладання не окупають знайдених корінців.

Вчені тимчасово "виселили" гризунів з нір, щоб розібратися в дивацтвах у їх поведінці та несподівано виявили, що коріння рослин у норах гоферів росте швидше, ніж у непотривоженій землі. Це дозволило натрапити на думку, що цим гофери своєрідно займаються сільським господарством.

Імовірно коріння проростає швидше в норах цих гризунів через кращий доступ кисню, а також фекалій, які гофери залишають просто в коридорах. Це, до речі, не притаманне їхнім родинним видам, які мають для цих цілей спеціальні "кімнати"-вбиральні.

Автори роботи підрахували, що подібне вирощування корінців дозволяє гризунам отримати 20-60% необхідних на день поживних речовин, чого достатньо, щоб викопати ще один тунель та знайти великі бульби.

Те, що гофери стежать за своїми "плантаціями" і відганяють від них родичів, свідчить про те, що ці дрібні тварини справді таким чином займаються сільським господарством і мають намір прокладати тунелі таким чином, щоб полегшити зростання корінців.

У тваринному світі фермерством також займаються деякі види членистоногих, на кшталт мурах-листорізів. Втім, для ссавців така поведінка не притаманна і досі вважалося, що таке є виключно долею людини, проте тепер можна говорити, що ми не єдині, хто вирощує собі їжу.

Як повідомлялося раніше, вчені встановили, що співочі птахи можуть попереджати один одного про прихід голодних часів, чим мотивують їх починати посилено харчуватися.