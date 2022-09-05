Без света нет науки: в Европе могут остановить Большой адронный коллайдер

Перебои с электроснабжением могут вывести из строя дорогую "игрушку" стоимостью более 4 млрд долларов

В связи с нехваткой энергоресурсов в Европе из-за развязанной путиным войны Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) рассматривает возможность приостановки работы Большого адронного коллайдера.

Об этой печальной новости в воскресенье, 4 сентября, сообщил глава комиссии CERN по управлению энергией Серж Клоде, пишет издание Wall Street Journal.

К счастью, пока что речь идет об остановке некоторых ускорителей частиц, но при этом допускается в переспективе и остановка всего коллайдера.

Причина – в организации испытывают беспокойство, что система не сможет работать стабильно, если в регионе начнутся перебои с электроснабжением.

А если случится внезапный "блэкаут", то дорогая "игрушка ученых" стоимостью $4,4 млрд может выйти из строя.

При этом в CERN готовы "ужаться" с электроснабжением, закрыв второстепенные ускорители – это снизит потребление электроэнергии центром на 25%.

Также CERN ведет переговоры с правительственным поставщиком электроэнергии Electricite de France о том, чтобы организация могла получить за день предупреждение о том, что потребуется потреблять электроэнергии меньше.

Как известно, Большой адронный коллайдер представляет собой ускоритель, который предназначен для разгона элементарных. частиц, в частности, протонов. Его официально запустили 10 сентября 2008 года.

Напомним, что научные проекты находятся под угрозой не только в Европе: даже США с их неисчерпаемыми финансовыми возможностями никак не могут наладить отправку ракеты Миссии "Артемида-1" в космос.