Без світла немає науки: у Європі можуть зупинити Великий адронний колайдер

Перебої з електропостачанням можуть вивести з ладу дорогу "іграшку" вартістю понад 4 млрд доларів

У зв’язку з нестачею енергоресурсів у Європі через розв’язану путіну війну Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) розглядає можливість припинення роботи Великого адронного колайдера.

Про цю сумну новину в неділю, 4 вересня, повідомив голова комісії CERN з управління енергією Серж Клоде, пише видання Wall Street Journal.

На щастя, поки що йдеться про зупинення деяких прискорювачів частин, але при цьому допускається у переспективі і зупинка колайдера.

Причина — в організації занепокоєні, що система не зможе працювати стабільно, якщо в регіоні почнуться перебої з електропостачанням.

Тому що в результаті "блекауту", дорога "іграшка вчених" вартістю $4,4 млрд може вийти з ладу.

При цьому в CERN готові "стиснутись" з електропостачанням, закривши другорядні прискорювачі — це знизить споживання електроенергії центром на 25%.

Також CERN веде переговори з урядовим постачальником електроенергії Electricite de France про те, щоб організація могла отримати за день попередження про те, що потрібно споживати менше електроенергії.

Як відомо, Великий адронний колайдер — це прискорювач, який призначений для розгону елементарних частинок, зокрема протонів. Його офіційно запустили 10 вересня 2008 року.

Нагадаємо, що наукові проекти перебувають під загрозою не лише в Європі: навіть США з їхніми невичерпними фінансовими можливостями ніяк не можуть налагодити відправку ракети Місії Артеміда-1 до космосу.