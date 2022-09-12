Ракету NASA планируют запустить на Луну уже в конце сентября

Старт Space Launch System планируется на 23 или 27 сентября, запуск уже неоднократно откладывался

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило новые потенциальные даты запуска ракеты Space Launch System к спутнику Земли в рамках миссии Artemis I. Старт ракеты планируется на 23 или 27 сентября.

Событие уже откладывали дважды из-за технических неполадок. Впрочем, ранее обнаруженная утечка водорода в уплотнителе канала уже устраняется. Инженеры NASA огородили место ремонта палаткой, чтобы избежать порчи "внутренностей" ракеты во время "вскрытия". Ремонт на месте позволит проверить качество соединения сразу, ведь в условиях сборочного цеха это невозможно.

Дата запуска ракеты SLS зависит от того, будут ли проведенные работы успешными, в противном случае сроки могут быть перенесены на несколько недель.

23 сентября планируется открытие 2-часового окна для старта, в это время состоится попытка запуска ракеты. Резервная дата в случае очередного сбоя приходится на 27 сентября. Окно будет длиться 70 минут.

Главный инженер SLS Джон Блевинс в телеконференции для СМИ заявил, что команда выделила на ремонт и замену уплотнителей две недели. В прямом эфире обсудили следующие миссии ракеты и озвучили, что проблема с утечкой водорода может быть устранена уже в четверг.

Космический аппарат в рамках миссии Artemis 1 должен облететь Луну и через 42 дня вернуться на Землю с посадкой на поверхность океана.

Одной из главных пилотируемых целей Artemis в будущем является посадка на Луну. В рамках следующих миссий NASA планирует высадить первую женщину и первого темнокожего человека на Луну, используя инновационные технологии для исследования большей части лунной поверхности.

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