Ракету NASA планують запустити на Місяць вже у кінці вересня

Старт Space Launch System планується на 23 або 27 вересня, запуск вже неодноразово відкладали

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) оголосило нові потенційні дати запуску ракети Space Launch System до супутника Землі у рамках місії Artemis I. Старт ракети планується на 23 або 27 вересня.

Подію вже відкладали двічі через технічні неполадки, втім раніше виявлене протікання водню в ущільнювачі каналу вже усувається. Інженери NASA огородили місце ремонту наметом, щоб уникнути псування "нутрощів" ракети під час "розтину". Ремонт на місці дозволить перевірити якість з‘єднання одразу, адже в умовах складального цеху це неможливо.

Дата запуску ракети SLS залежить від того, чи будуть проведені роботи успішними, в іншому випадку терміни можуть бути перенесені на декілька тижнів.

Наразі 23 вересня планується відкриття 2-годинного вікна для старту, в цей час відбудеться спроба запуску ракети. Резервна дата на випадок чергового збою припадає на 27 вересня. Вікно триватиме 70 хвилин.

Головний інженер SLS Джон Блевінс, у телеконференції для ЗМІ заявив, що команда виділила на ремонт та заміну ущільнювачів два тижні. У прямому ефірі обговорили наступні місії ракети та озвучили, що проблема з витоком водню може бути усунена вже у четвер.

Космічний апарат в межах місії Artemis 1 має облетіти Місяць та за 42 дні повернутися на Землю з посадкою на поверхню океану.

Однією з головних пілотованих цілей Artemis у майбутньому є посадка на Місяць. В межах наступних місій NASA планує висадити першу жінку та першу темношкіру людину на Місяць, використовуючи інноваційні технології для дослідження більшої частини місячної поверхні.

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