Ученые изобрели искусственную кожу, вдвое сократившую время заживления хронических ран

Искусственная напечатанная кожа примерно вдвое сократила время закрытия ран испытуемых

Ученые во всем мире продолжают претворять в жизнь новые идеи, как облегчить жизнь человечеству, будь то путем выращивания синтетического мяса на табаке или путем создания искусственной кожи, которая помогает быстрее заживлять раны. Именно последним занимаются ученые из Тайваньского национального университета, которые вместе с коллегами описали собственную технологию биопечати искусственной кожи для заживления хронических ран, свойственных диабету.

Как сообщает "Наука.UA" со ссылкой настатью Advanced Healthcare Materials, в опытах на крысах напечатанная повязка с тремя типами клеток кожи позволила вдвое сократить время затяжки раны и способствовала лучшему заживлению.

По сути, ученые создали прототип гидрогелевой повязки для улучшения заживления ран. Она напечатана на 3D-биопринтере искусственной кожей, которую можно создавать как можно более подходящей формой к отдельному ранению благодаря предварительному сканированию рельефа раны.

В основе гидрогелевой повязки и чернил — биоразлагаемый полиуретан и желатин. Комбинация этих веществ наделяет чернила оптимальной эластичностью и прочностью для печати, а также способствует поддержанию клеток. Впрочем, в наибольшей степени заживлению ран должна способствовать смесь трех клеток кожи, которые добавляются к гидрогелю — кератиноцитов, фибробластов и клеток-предшественников внутренней поверхности кровеносных сосудов.

С помощью такой искусственной кожи ученые попытались залечить раны диаметром 15-28 миллиметров у крыс — здоровых и с сахарным диабетом, у которых заживление осложнено из-за нарушенного обмена веществ.

У здоровых испытуемых животных заживление ран происходило примерно одинаково и у тех, что лечили с помощью искусственной кожи, и у залечивавших раны без помощи лекарств.

Вместе с тем, у крыс с диабетом отпечатанная кожа примерно вдвое сократила время закрытия раны, а также улучшила образование новых кровеносных сосудов и коллагена по сравнению с нелеченными.

Как сообщалось, ранее ученые назвали витамин, высокие дозы которого уменьшают тревогу, особенно у женщин.