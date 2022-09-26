Найденный на глубине 3 метра меч весит около 1,6 килограмма, а его общая длина составляет 128 сантиметров

Пока военные диктатора лукашенко "играют в учения", их коллеги из Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заняты более важными делами – стараются добыть пропитание для семей.

С этой целью один из белорусских пожарных по имени Александр Бриль отправился на подводную рыбалку на реку Западную Двину, желая поймать сома. Вместо этого он нашел на дне реки средневековый меч, который по оценкам исследователей, датируется XV–XVI веками и стоит сотни немалые деньги.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам счастливчика, сначала он принял находку за новодел, однако затем почитал материалы в Сети и понял, что артефакт относится к эпохе Средневековья. Бриль отнес найденное оружие на работу, откуда его уже передали в музейное собрание Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

Реставратор Александр Волков отметил, что раньше подобные находки им не встречались. Обнаруженный меч весит около 1,6 килограмма, а его общая длина составляет 128 сантиметров. Химические анализы показали, что гарду и лезвие этого меча сделали из закаленной высокоуглеродистой стали. Инкрустации же изготовили из двухкомпонентной латуни. По оценкам исследователей, меч относится к XV–XVI векам, то есть ко временам существования Великого княжество Литовского, Русского и Жемойтского.

Если же меч попытаются продать, то цена на него может составить сотни , если не тысячи долларов – оригинальные вещи пользуются спросом у коллекционеров.

Напомним, что у Украины также появился свой "артефакт" под названием "Экскалибур", который помогает эффективно уничтожать живую силу и военную технику путина.