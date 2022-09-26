Знайдений на глибині 3 метри меч важить близько 1,6 кг, а його загальна довжина становить 128 сантиметрів.

Поки військові диктатора лукашенка "грають у навчання ", їхні колеги з Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) зайняті важливішими справами – намагаються здобути їжу для сімей.

З цією метою один із білоруських пожежників на ім’я Олександр Бриль вирушив на підводну рибалку на річку Західну Двіну, бажаючи зловити сома. Натомість він знайшов на дні річки середньовічний меч, який, за оцінками дослідників, датується XV-XVI століттями і коштує чималі гроші.

Про це повідомляється на сайті відомства.

За словами щасливчика, спочатку він прийняв знахідку за підробку, проте потім почитав матеріали в Мережі та зрозумів, що артефакт відноситься до епохи Середньовіччя. Бриль відніс знайдену зброю на роботу, звідки її вже передали до музею Полоцького історико-культурного музею-заповідника.

Реставратор Олександр Волков зазначив, що раніше подібні знахідки не зустрічалися. Виявлений меч важить близько 1,6 кілограми, а його загальна довжина становить 128 сантиметрів. Хімічні аналізи показали, що гарду та лезо цього меча зробили із загартованої високовуглецевої сталі. Інкрустації ж виготовили із двокомпонентної латуні. За оцінками дослідників, меч відноситься до XV-XVI століть, тобто до часів існування Великого князівства Литовського, Російського та Жемойтського.

Якщо ж меч спробують продати, то ціна на нього може становити сотні, якщо не тисячі доларів – оригінальні речі мають попит у колекціонерів.

Нагадаємо, що в України також з’явився свій "артефакт" під назвою "Екскалібур", який допомагає ефективно знищувати живу силу та військову техніку путіна.