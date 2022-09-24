Україна отримала "меч короля Артура": чому це важливо для перемоги над путіним з "магічної" точки зору

Легендарний меч призначений для боротьби зі "вселенським злом"

У перші дні масштабного вторгнення Росії в Україну, коли російські десантники намагалися залити своєю отруйною кровищею аеродром у Гостомелі, а з кожної висотної будівлі в столиці, здавалося, спускаються озброєні "путіноїди", в українському You-tube раптово стали популярні таро-канали.

Цьому можна знайти хвилі "розумне" пояснення — "заспокійника Арестовича" ще не було в надлишку в ефірах, астролог Влад Росс зганьбився, коли запевняв, що нападу путіну точно не буде, а розклади тарологів, навпаки, говорили про те, що Україна точно переможе – якщо не у березні, то до Великодня вже точно. І їм хотілося вірити.

Коли цього не сталося, то довіра до таро-каналів також похитнулася, але багато співгромадян продовжують дивитися їх "по інерції" — тим більше, що на цих каналах з’являються досить "несподівані" (або "кумедні") одкровення.

Приміром, у серпні на одному з таро-каналів запрошена гостя на ім’я EVA розповіла, що під час відвідин одного з місць сили у Британії їй натякнули, що незабаром у війні України за незалежність проти рф настане переломний момент – після того, як до країни зайде зброя легендарного короля Артура.

Виявляється, він був не просто головним героєм оповідань місцевого населення та голлівудських фільмів, а й засновником нової цивілізації типу Інки (що створив імперію в Південній Америці) чи фараонів, які встановили панування на тисячі років.

Свого часу Артур отримав від богів меч як "космічну зброю" для боротьби зі вселенським злом, і цей меч має магічну силу. Але коли Артур пішов у найкращий світ, то зник і його меч.

"І ось мені сказали: коли до України зайде меч Артура, то настане переломний момент у війні " – розповідає EVA.

Симпатична тарологша зізнається, що спочатку сприйняла інформацію як метафору – звідки в сучасній Україні взятися мечу середньовічного короля?

Але потім, під час прослуховування ефіру Марка Фейгіна з Антоном Геращенком, вона почула про те, що в Україну почали надходити високоточні снаряди Excalibur – але саме таке ім’я було у меча короля Артура!

"Тому я сподіваюся, що зараз настане переломний момент завдяки цій зброї, або що його надходження стане знаменням того, що Вищі Сили почнуть нам допомагати, тому що ми вже довели свою "справжність" та право на існування " — відверто EVA.

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А ось, до речі, і фрагмент тієї самої розмови Фейгіна з Геращенком.

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Звичайно, першою реакцією на одкровення симпатичної блондинки є бажання посміятися з її наївності, незнання історії та фізіономії радника голови МВС Антона Геращенка. Але, з іншого боку, до історії Єви можна поставитися з погляду вченого, який прибив підкову над дверима, і пояснював гостям, що він, звичайно, не вірить у всі ці знамення та прикмети, але, "кажуть, підкова допомагає навіть тим, хто в неї не вірить”.

Тим більше, що у повній версії інтерв’ю з EVA йшлося про те, що у путіна існує цілий інститут езотерики та чорної магії, який і "відсуває" перемогу України у війні на тонкому плані, що позначається і в реальному світі.

Тому не відмовлятимемося від жодної допомоги у боротьбі з підступним російським ворогом – раптом справді допоможе?

До речі, про значення "Ескалібурів" як один з компонентів перемоги України у війні заявив і "однокурсник путіна", колишній радянський розвідник, а нині американський експерт з безпеки та популярний відеоблогер Юрій Швець. Він вважає, що американські гаубиці "три сокири в спину ворога" (M777) стали стріляти набагато далі (принаймні вдвічі) саме завдяки цим снарядам.

Фрагмент передачі Юрія Швеця

Зрештою залишається запропонувати українцям "тримати кулаки" за нашу перемогу, вірити в ефективність "розумних снарядів ", а також у допомогу союзників та Вищих Сил – у такій славній компанії ми обов’язково переможемо.