Украина получила "меч короля Артура": почему это важно для победы над путиным с "магической" точки зрения

Легендарный меч предназначен для борьбы со "вселенским злом"

В первые дни масштабного вторжения рф в Украину, когда русские десантники пытались залить своей ядовитой кровищей аэродром в Гостомеле, а с каждого высотного здания в столице, казалось, спускаются вооруженные "путиноиды", в украинском You-tube внезапно стали популярны таро-каналы.

Этому можно найти волне "разумное" пояснение — "успокоителя Арестовича" еще не было в избытке в эфирах, астролог Влад Росс опозорился, когда уверял, что нападения путина точно не будет, а расклады тарологов, в свою очередь, говорили о том, что Украина точно победит – если не в марте, то к Пасхе уже точно. И им хотелось верить.

Когда этого не произошло, то доверие к таро-каналам также пошатнулось, но многие сограждане продолжают смотреть их "по инерции" – тем более, что на этих самых каналах появляются довольно "неожиданные" (или "забавные") откровения.

К примеру, в августе на одном из таро-каналов приглашенная гостья по имени EVA поведала, что во время посещения одного из мест силы в Британии ей рассказали, что скоро в войне Украины за независимость наступит переломный момент – после того, как в страну зайдет оружие легендарного короля Артура.

Оказывается, он был не просто главным героем рассказов местного населения и голливудских фильмов, но и основателем новой цивилизации типа Инки, создавшего империю в Южной Америки или фараонов, установивших господство на тысячи лет.

В свое время Артур получил от богов меч в качестве "космического оружия" для борьбы со вселенским злом, и этот меч имеет магическую силу. Но когда Артур ушел в лучший мир, то исчез и его меч.

"И вот мне сказали: когда в Украину зайдет меч Артура, то наступит переломный момент в войне" – рассказывает EVA.

Симпатичная тарологша признается, что сначала восприняла информацию как метафору – откуда в современной Украине взяться мечу средневекового короля?

Но затем, во время прослушивания эфира Марка Фейгина с Антоном Геращенко она услышала о том, что в Украину начали поступать высокоточные снаряды Excalibur – а ведь именно такое имя было у меча короля Артура!

"Поэтому я надеюсь, что сейчас наступит переломный момент благодаря этому оружию, или что его поступление станет знамением того, что Высшие Силы начнут нам помогать, так как мы уже доказали свою "настоящесть" и право на существование"- откровенничает EVA.

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А вот, кстати, и фрагмент той самой беседы Фейгина с Геращенко.

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Конечно, первой реакцией на откровения симпатичной блондинки является желание посмеяться над ее наивностью, незнанием истории и физиономии советника главы МВД Антона Геращенко. Но, с другой стороны, к истории Евы можно отнестись с точки зрения ученого, который прибил подкову над дверью, и пояснял гостям, что он, конечно, не верит во все эти знамения и приметы, но, "говорят, подкова помогает даже тем, кто в нее не верит".

Тем более, что в полной версии интервью с EVA шла речь о том, что у путина существует целый институт эзотерики и черной магии, который и "отодвигает" победу Украины в войне на тонком плане, что сказывается и в реальном мире.

Поэтому не будем отказываться ни от какой помощи в борьбе с коварным русским врагом – в вдруг действительно поможет?

Кстати, о значении "Эскалибуров" как одного из компонентов победы Украины в войне заявил и "однокурсник путина", бывший советский разведчик, а ныне американский эксперт по безопасности и популярный видеоблогер Юрий Швец. Он считает, что американские гаубицы "три топора в спину врага" (M777) стали стрелять намного дальше (по крайней мере, в два раза) именно благодаря этим снарядам.

Фрагмент передачи Юрия Швеца

В итоге остается предложить украинцам "держать кулаки" за нашу победу, верить в эффективность "умных снарядов", а также в помощь союзников и Высших Сил – в такой славной компании мы обязательно победим.