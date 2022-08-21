США планируют передать Украине снаряды "Excalibur": в чем их особенность

США намерены передать Украине больше высокоточного оружия

В США планируют в одном из будущих пакетов военной помощи передать Украине снаряды "Excalibur" к 155-мм гаубицам.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на проинформированный источник, поставки этого оружия не были включены в новый пакет помощи на 775 миллионов долларов, но будут переданы в будущем.

Отмечается, что эти высокоточные снаряды могут позволить украинским войскам наносить удары по укрепленным позициям оккупантов и командным штабам.

Стоит отметить, что управляемые снаряды "Excalibur" были разработаны компаниями Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors. Они предназначены для нанесения точных ударов на расстоянии от 35 до 57 км, при этом на испытаниях в 2020 году они хорошо показали себя и при поражении целей на расстоянии в 70 км. Однако тогда была использована перспективная САУ ERCA, которая еще не поступила на вооружение армии США.

Благодаря спутниковому наведению "экскалибуры" могут попадать в цели с отклонением в 5 метров.

Снаряд является универсальным и его можно использовать для стрельбы с любой 155-мм гаубицы стандарта НАТО. Стоимость одного выстрела составляет около 70 тысяч долларов.

Напомним, что Украина уже получала эти снаряды еще в апреле, но не от США, а от Канады, у которой оставалось определенное их количество со времен участия в войне в Афганистане.