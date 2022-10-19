Магнитные бури в октябре: когда на этой неделе ждать всплесков активности

Магнитные бури имеют разную интенсивность

Магнитные бури и различные вспышки на солнце не только влияют на природные процессы вокруг людей, но и могут изменить самочувствие людей. В ближайшие дни ожидается низкая солнечная активность, но вспышки вероятны.

По данным SpaceWeatherlive, такая космическая "погода" продержится до 29 октября. Согласно прогнозу с 19 по 21 октября поток электронов с энергией более 2 МэВ будет на умеренном или высоком уровне. В эти дни также увеличится активность солнечного ветра.

Согласно прогнозу, геомагнитное поле Земли останется в спокойном состоянии 19 октября, но уже 20 числа ситуация изменится до активных уровней. Высокоскоростные корональные потоки повлияют на околоземную космическую среду. Их влияние ослабеет за сутки и на 21 октября прогнозируются нестабильные условия — от неспокойных до спокойных, но уже не настолько мощные как накануне.

Как ранее сообщал "Телеграф", магнитные бури ожидаются также 26, 28 октября, а также в некоторые дни в конце месяца и в начале ноября. Метеозависимым людям можно подготовиться к изменениям в геомагнитном поле.