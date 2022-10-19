Магнітні бурі у жовтні: коли цього тижня чекати на сплески активності

Магнітні бурі мають різну інтенсивність

Магнітні бурі та різні спалахи на сонці не лише впливають на природні процеси навколо людей, а й можуть змінити самопочуття людей. Найближчими днями очікується низька сонячна активність, але спалахи ймовірні.

За даними SpaceWeatherlive, така космічна погода протримається до 29 жовтня. Згідно з прогнозом з 19 по 21 жовтня, потік електронів з енергією понад 2 МеВ буде на помірному або високому рівні. Цими днями також збільшиться активність сонячного вітру.

Згідно з прогнозом, геомагнітне поле Землі залишиться у спокійному стані 19 жовтня, але вже 20 числа ситуація зміниться до активних рівнів. Високошвидкісні корональні потоки вплинуть на навколоземне космічне середовище. Їхній вплив послабшає за добу і на 21 жовтня прогнозуються нестабільні умови — від неспокійних до спокійних, але не настільки потужні як напередодні.

Як раніше повідомляв "Телеграф", магнітні бурі очікуються також 26, 28 жовтня, а також у деякі дні наприкінці місяця та на початку листопада. Метеозалежним людям можна підготуватися до змін у геомагнітному полі.