Бесконечная энергия не за горами: в США достигли прорыва в области термоядерного синтеза

Ученые сделали первый шаг на пути к получению неограниченного количества энергии

Американские ученые достигли долгожданного прорыва в области термоядерного синтеза, что в будущем может позволить обеспечить производство бесконечного количества энергии и отказаться от ископаемых источников топлива.

Как сообщает CNN со ссылкой на знакомые с проектом источники, ученые Национальной установки по воспламенению в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии впервые в истории успешно провели реакцию термоядерного синтеза, что привело к чистому приросту энергии.

Отмечается, что во вторник министр энергетики США сообщит об этом официально.

Пока же известно, что над амбициозным проектом ученые в разных странах мира работали на протяжении десятилетий, однако достичь результата удалось лишь сейчас.

Главным заданием авторов проекта было достичь соединения двух атомов в один, что высвободит огромное количество тепла, которое в дальнейшем будет превращено в электрическую энергию.

Нынешние атомные электростанции работают по обратному принципу — разделяя атом на части, что высвобождает огромное количество энергии, но при этом оставляет после себя огромное количество долгоживущих радиоактивных отходов.

"Инерционный термоядерный синтез" представляет собой "выстрел" гранулой с водородным топливом в массив с двух сотен мощных лазеров, которые создают серию из многочисленных взрывов. А полученная таким образом энергия от нейтронов и альфа-частиц извлекается в виде тепла и дальше превращается в электричество.

Хоть установка показала свою работоспособность, однако сейчас она не может обеспечить большое количество энергии. По сути, полученного заряда хватит, чтобы вскипятить десять чайников, а потому далее работы будут вестись над масштабированием устройства, чтобы его можно было использовать в коммерческих целях.

Как сообщалось ранее, в Японии тем временем стартовало исследование, в ходе которого специалисты хотят получать электричество из снега. Если проект завершится успешно, то у солнечной и ветровой энергетики появится серьезный конкурент.