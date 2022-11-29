Энергия из того, что под ногами: в Японии придумали новый способы добыть электричество

Участники испытаний надеются, что их находка поможет с энергетическим кризисом в Европе из-за войны в Украине

В Японии в декабре начнут тестировать новый способ получения электричества — при помощи снега. В одном из самых снежных городов на севере страны — Аомори испытания будут длиться до марта.

Проект проводится IT стартапом Forte и Токийским университетом электрокоммуникаций. По эффективности в теории получение энергии из снега может сравниться с солнечной энергетикой. Разработал систему доцент университета Кодзи Эноки.

Основой идеи стала разница температур между снегом и воздухом снаружи. Для эксперимента снег будут сбрасывать в бассейн. В нем будут размещены трубки теплопередачи. Это холодная зона. Наружный воздух тем временем нагрет солнцем. Благодаря разнице температур создается конвекционный поток и вращает турбину. Затраты на такой способ должны быть низкими — дешевле ветровой или тепловой энергии. В Аомори расположены также и известные горячие источники. Их можно использовать, чтобы сделать колебания тепла еще больше и эффективность производства будет выше.

Если проект покажет эффективность, в Аомори больше не будут сбрасывать снег в океан. Использование такой энергетики теоретически возможно и на предприятиях, и дома. Считается, что получение энергии от снега более безопасное и сможет помочь в кризисе энергетики Европы. Президент IT-компании Forte Джун Касаи считает, что новая система снежного электричества может стать решением для европейских стран, столкнувшихся с энергетическим кризисом в результате войны в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что энергосистема Украины еще не полностью оправилась от российских ударов. Пострадала и система отопления — в Винницкой области без тепла остался целый город. Первые стабильные морозы в Украине начнутся уже в начале декабря.