Енергія з того, що під ногами: у Японії вигадали новий спосіб видобути електрику

Учасники випробувань сподіваються, що їхня знахідка допоможе з енергетичною кризою в Європі через війну в Україні

У Японії у грудні почнуть тестувати новий спосіб отримання електрики за допомогою снігу. В одному із найсніжніших міст на півночі країни — Аоморі випробування триватимуть до березня.

Проект проводиться IT стартапом Forte та Токійським університетом електрокомунікацій. По ефективності теорії отримання енергії зі снігу може зрівнятися з сонячної енергетикою. Розробив систему доцент університету Кодзі Енокі.

Основою ідеї стала різниця температур між снігом та повітрям зовні. Для експерименту сніг скидатимуть у басейн. У ньому будуть розміщені трубки теплопередачі. Це прохолодна зона. Зовнішнє повітря тим часом нагріте сонцем. Завдяки різниці температур створюється конвекційний потік та обертає турбіну. Витрати на такий спосіб мають бути низькими — дешевшими за вітрову або теплову енергію. В Аоморі розташовані також відомі гарячі джерела. Їх можна використовувати, щоб зробити коливання тепла ще більшим і ефективність виробництва буде вищою.

Якщо проект покаже ефективність, то в Аоморі більше не скидатимуть сніг в океан. Використання такої енергетики теоретично можливе і на підприємствах, і вдома. Вважається, що отримання енергії від снігу безпечніше та зможе допомогти у кризі енергетики Європи. Президент IT-компанії Forte Джун Касаї вважає, що нова система снігової електрики може стати рішенням для європейських країн, які зіткнулися з енергетичною кризою внаслідок війни в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що енергосистема України ще не повністю оговталася від російських ударів. Постраждала і система опалення — на Вінниччині без тепла залишилося ціле місто. Перші стабільні морози в Україні розпочнуться вже на початку грудня.