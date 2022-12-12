Нескінченна енергія не за горами: у США досягли прориву в галузі термоядерного синтезу

Вчені зробили перший крок на шляху отримання необмеженої кількості енергії

Американські вчені досягли довгоочікуваного прориву в галузі термоядерного синтезу, що в майбутньому може дозволити забезпечити виробництво нескінченної кількості енергії та відмовитися від викопних джерел палива.

Як повідомляє CNN з посиланням на знайомі з проєктом джерела, науковці Національної установки із займання у Ліверморській національній лабораторії Лоуренса в Каліфорнії вперше в історії успішно провели реакцію термоядерного синтезу, що призвело до чистого приросту енергії.

Наголошується, що у вівторок міністр енергетики США повідомить про це офіційно.

Поки що відомо, що над амбітним проєктом вчені у різних країнах світу працювали протягом десятиліть, проте досягти результату вдалося лише зараз.

Головним завданням авторів проєкту було досягти з’єднання двох атомів в один, що звільнить величезну кількість тепла, яке надалі буде перетворено на електричну енергію.

Нинішні атомні електростанції працюють за зворотним принципом — поділяючи атом на частини, що вивільняє величезну кількість енергії, але при цьому залишає по собі величезну кількість довговічних радіоактивних відходів.

"Інерційний термоядерний синтез" є "пострілом" гранулою з водневим паливом в масив з двох сотень потужних лазерів, які створюють серію з численних вибухів. А отримана таким чином енергія від нейтронів та альфа-часток витягується у вигляді тепла і далі перетворюється на електрику.

Хоча установка показала свою працездатність, проте зараз вона не може забезпечити велику кількість енергії. По суті, отриманого заряду вистачить, щоб закип’ятити десять чайників, а тому роботи будуть вестися над масштабуванням пристрою, щоб його можна було використовувати в комерційних цілях.

Як повідомлялося раніше, в Японії тим часом стартувало дослідження, під час якого фахівці хочуть отримувати електрику зі снігу. Якщо проєкт завершиться успішно, то у сонячної та вітрової енергетики з’явиться серйозний конкурент.