Восход Земли: первый корейский зонд прислал удивительные фото с Луны

Зонду пришлось опуститься к поверхности Луны на 120 километров

Первый в истории Южной Кореи космический зонд Danuri показал на красочных снимках, как с поверхности Луны выглядит восход Земли.

Как сообщает ScienceAlert со ссылкой на корейский Национальный космический центр, фото были сделаны в промежутке между 24 декабря 2022 года и 1 января 2023 года.

Для того чтобы получить эти снимки, космическому аппарату пришлось опуститься ниже чем на 120 километров над поверхностью спутника нашей планеты.

Луна на снимке зонда Danuri

Южная Корея разрабатывает амбициозную программу, которая включает посадку космического корабля на Луну в 2032 году, а затем и на Марсе в 2045 году.

Помимо того, что фото могут порадовать фанатов космоса, они могут помочь ученым определить потенциальные места, где можно осуществить посадку будущего корабля.

Зонд Danuri должен в следующем месяце начать свою научную миссию, которая заключается в картографировании поверхности, измерении магнитной силы и гамма-излучения.

Спутник будет также отправлять фото и видео на Землю, чтобы протестировать технологию космического интернета, так что можно предположить, что в будущем таких кадров будет еще больше.

Как сообщалось ранее, накануне записями с Луны поделился американский аппарат Orion, который показал, как выглядит поверхность спутника Земли с близкого расстояния.