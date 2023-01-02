Космическая гонка началась: Китай попытается захватить Луну, считают в США

В Китае такие планы отрицают

В США опасаются, что Китай под видом научных исследований может захватить богатые ресурсами участки Луны и не допустить на них западных исследователей.

Как рассказал глава американского аэрокосмического ведомства (NASA) Билл Нельсон в интервью Politico, США вошли в состояние космической гонки с Китаем.

"Нам лучше следить, чтобы они не застолбили участки на Луне под видом научных исследований", — сказал он.

По его словам, в Китае вполне могут после этого заявить, что раз на определенных участках развернуты их исследовательские миссии, то западным миссиям там делать нечего.

Подобные опасения также возникают и у Пентагона, в котором не исключают, что планы Пекина по установке ретранслятора на Луне могут преследовать цель заблокировать связь западным исследователям.

В посольстве Китая в Вашингтоне после этого уже заявили, что страна выступает за мирное исследование космоса и не хочет, чтобы его использовали для гонки вооружений.

Стоит отметить, что в США есть планы в 2024 году отправить корабль с экипажем на орбиту Луны, а к 2025 провести высадку астронавтов. У Китая тоже есть подобные планы, однако они могут быть реализованы в 2030-х годах. Скорее всего, это сделает его второй страной, которая смогла доставить человека на естественный спутник Земли.