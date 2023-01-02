Космічна гонка почалась: Китай спробує захопити Місяць, вважають у США

У Китаї такі плани заперечують

У США побоюються, що Китай під виглядом наукових досліджень може захопити багаті на ресурси ділянки Місяця і не допустити на них західних дослідників.

Як розповів глава американського аерокосмічного відомства (NASA) Білл Нельсон в інтерв’ю Politico, США увійшли до стану космічної гонки з Китаєм.

"Нам краще стежити, щоб вони не застовпили ділянки на Місяці під виглядом наукових досліджень", — сказав він.

За його словами, у Китаї цілком можуть після цього заявити, що якщо на певних ділянках розгорнуті їхні дослідні місії, то західним місіям там робити нічого.

Подібні побоювання також виникають і у Пентагону, в якому не виключають, що плани Пекіна щодо встановлення ретранслятора на Місяці можуть мати на меті заблокувати зв’язок західним дослідникам.

У посольстві Китаю у Вашингтоні після цього вже заявили, що країна виступає за мирне дослідження космосу і не хоче, щоб його використали для перегонів озброєнь.

Варто зазначити, що у США є плани у 2024 році відправити корабель з екіпажем на орбіту Місяця, а до 2025 року провести висадку астронавтів. Китай також має подібні плани, проте вони можуть бути реалізовані у 2030-х роках. Швидше за все, це зробить його другою країною, яка спромоглася доставити людину на природний супутник Землі.