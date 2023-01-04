Схід Землі: перший корейський зонд надіслав дивовижні фото з Місяця

Зонду довелося опуститись до поверхні Місяця на 120 кілометрів

Перший в історії Південної Кореї космічний зонд Danuri показав на яскравих знімках, як з поверхні Місяця виглядає схід Землі.

Як повідомляє ScienceAlert з посиланням на корейський Національний космічний центр, фото було зроблено в проміжку між 24 грудня 2022 року та 1 січня 2023 року.

Щоб отримати ці знімки, космічному апарату довелося опуститися нижче ніж на 120 кілометрів над поверхнею супутника нашої планети.

Місяць на знімку зонда Danuri

Південна Корея розробляє амбітну програму, яка включає посадку космічного корабля на Місяць 2032 року, а потім і на Марсі 2045 року.

Крім того, що фото можуть порадувати фанів космосу, вони можуть допомогти вченим визначити потенційні місця, де можна здійснити посадку майбутнього корабля.

Зонд Danuri повинен наступного місяця розпочати свою наукову місію, яка полягає у картографуванні поверхні, вимірюванні магнітної сили та гамма-випромінювання.

Супутник також надсилатиме фото та відео на Землю, щоб протестувати технологію космічного інтернету, так що можна припустити, що в майбутньому таких кадрів буде ще більше.

Як повідомлялося раніше, напередодні записами з Місяця поділився американський апарат Orion, який показав, як виглядає поверхня супутника Землі зблизька.