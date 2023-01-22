Луна максимально приблизилась к Земле за последнюю тысячу лет

Уникальное явление люди все равно увидеть не смогут

Луна приблизилась к Земле на минимальное расстояние за последнее тысячелетие, однако увидеть это уникальное явление люди все равно не смогут.

Как информирует Timeanddate, 21 января 2023 года естественный спутник нашей планеты приблизился к нам на расстояние 356 568 километра.

Сообщается, что в последний раз Луна подходила на расстояние меньше 356 570 км в далеком 1030 году, а в следующий раз это повторится лишь в 2368 году.

Поскольку орбита Луны не является идеальным кольцом, а выглядит как эллипс, то расстояние к Земле у нее меняется в зависимости от времени месяца. При этом наш спутник способен отдаляться от планеты на расстояние около 405 тысяч км.

Несмотря на то, что это приближение стало рекордным с XI века, люди на это посмотреть не смогли, поскольку сейчас Луна находится в стадии новолуния и на несколько дней исчезла со звездного неба.

Стоит отметить, что хоть на огромную Луну взглянуть не удастся, но вместо нее в небе можно посмотреть другое редкое явление. Так до конца февраля там будет наблюдаться комета ZTF, которую в отдельные дни можно будет увидеть даже невооруженным глазом. В последний раз с Земли ее можно было увидеть около 50 тысяч лет назад, а нынешнее прохождение мимо Солнца будет для нее прощальным, поскольку из-за гравитации больших планет ее выбросит из Солнечной системы и вернуться она уже не сможет.