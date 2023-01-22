Місяць максимально наблизився до Землі за останню тисячу років

Унікальне явище люди все одно побачити не зможуть

Місяць наблизився до Землі на мінімальну відстань за останнє тисячоліття, проте побачити це унікальне явище люди все одно не зможуть.

Як інформує Timeanddate, 21 січня 2023 року природний супутник нашої планети наблизився до нас на відстань 356 568 кілометрів.

Повідомляється, що востаннє Місяць підходив на відстань менш як 356 570 км далекого 1030 року, а наступного разу це повториться лише в 2368 році.

Оскільки орбіта Місяця не є ідеальним кільцем, а виглядає як еліпс, то відстань до Землі у неї змінюється в залежності від часу місяця. При цьому наш супутник здатний віддалятися від планети на відстань близько 405 тисяч кілометрів.

Попри те, що це наближення стало рекордним з XI століття, люди на це подивитися не змогли, оскільки зараз Місяць перебуває в стадії молодика і на кілька днів зник із зоряного неба.

Варто відзначити, що хоч на величезний Місяць поглянути не вдасться, але замість нього в небі можна побачити інше рідкісне явище. Так до кінця лютого там спостерігатиметься комета ZTF, яку окремими днями можна буде побачити навіть неозброєним оком. Востаннє із Землі її можна було побачити близько 50 тисяч років тому, а нинішнє проходження повз Сонце буде для неї прощальним, оскільки через гравітацію великих планет її викине із Сонячної системи і повернутися вона вже не зможе.