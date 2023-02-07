Тайна Нефертити: в гробнице Тутанхамона найдена интригующая зацепка

Ученый считает, что нашел место ее захоронения

Гробница Тутанхамона может скрывать в себе еще не одну тайну. В том числе секрет Нефертити и ее погребения, который до сих пор не был разгадан.

Так утверждает британский египтолог Николас Ривз, передает Express. По его словам, в гробнице за секретными стенами по-прежнему хранится гораздо больше сокровищ, а погребальная камера Тутанхамона, возможно, является не чем иным, как входом в место захоронения другого фараона.

По словам Ривза, в гробнице Тутанхамона существуют камеры, которые до сих пор не были открыты, одна же из них может содержать мумию царицы, женщины-фараона, известной под именем Нефернефруатон. Многие египтологи считают Нефернеферуатон царицей Нефертити. Точное местонахождение ее гробницы не удалось обнаружить до сих пор.

В то же время радарные поиски Министерства древностей Египта дают все поводы заключить, что за стенами камер Тутанхамона нет ничего. Пока ни подтвердить, ни опровергнуть теорию Ривза не представляется возможным, ведь проникнуть за стены могилы Тутанхамона, не разрушив при этом ее, на данный момент невозможно.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Египте было обнаружено место битвы "Великого восстания", записанное на Розеттском камне. Раскопки велись в дельте Нила.