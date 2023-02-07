Таємниця Нефертіті: у гробниці Тутанхамона знайдено інтригуючу зачіпку

Вчений вважає, що знайшов місце поховання цариці

Гробниця Тутанхамона може приховувати ще не одну таємницю. У тому числі секрет Нефертіті та її поховання, який досі не розгадали.

Так стверджує британський єгиптолог Ніколас Рівз, повідомляє Express. За його словами, в гробниці за секретними стінами, як і раніше, зберігається набагато більше скарбів, а похоронна камера Тутанхамона, можливо, є не чим іншим, як входом у місце поховання іншого фараона.

За словами Рівза, у гробниці Тутанхамона існують камери, які досі не були відкриті, одна з них може містити мумію цариці, жінки-фараона, відомої під іменем Нефернефруатон. Багато єгиптологів вважають Нефернеферуатон царицею Нефертіті. Точне місцезнаходження її гробниці не вдалося виявити досі.

У той же час радарні пошуки Міністерства старожитностей Єгипту дають усі підстави зробити висновок, що за стінами камер Тутанхамона немає нічого. Поки ні підтвердити, ні спростувати теорію Рівза неможливо, адже проникнути за стіни могили Тутанхамона, не зруйнувавши при цьому її, на даний момент не можна.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Єгипті було виявлено місце битви "Великого повстання", записане на Розетському камені. Розкопки велися у дельті Нілу.