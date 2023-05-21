Ученые нашли пользу радиации для организма человека: в чем она не вредна, а даже полезна

В некоторых случаях радиация может быть даже полезной

Многие люди услышав слово "радиация" сразу ассоциируют его с крайне опасным и вредным для здоровья процессом. Хоть в основном они будут правы, но есть и исключения из правила.

Так израильские ученые пришли к выводу, что высокий радиационный фон, оказывается, может быть полезным для здоровья. Результаты их исследования обнародованы в журнале Biogerontology.

Исследователи провели анализ данных со всех 3129 округов Соединенных штатов Америки и обнаружили, что в тех регионах, где наблюдается повышенный радиационный фон, количество случаев заболевания раком легких, поджелудочной железы, толстой кишки и прямой кишки был значительно ниже, чем в регионах с понеженным фоном.

"Принято считать, что для здоровья лучше жить в районе с низшим радиационным фоном, но наше исследование не подтверждает это", — отмечают авторы исследования.

При этом, они не утверждают, что высокий радиационный фон положительно влияет на здоровье. Впрочем, этого исследования достаточно, чтобы поставить под сомнение убеждения, что любой уровень излучения является вредным.

Как сообщалось ранее, на фоне истерики по поводу 5G излучения конспирологи начали покупать специальные устройства от "влияния волн". Иронично, но эти устройства оказались радиоактивными.