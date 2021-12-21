Укр

"Чудо-средства от 5G" оказались опасными для здоровья: ученые сделали интересное открытие

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Опасность могут нести 10 видов изделий с "отрицательными ионами"
Опасность могут нести 10 видов изделий с "отрицательными ионами"

В перечне небезопасных оказались даже детские товары.

С момента появления пятое поколение мобильной связи или 5G вызвало опасение у ряда людей. Они не только борются с технологиями протестами или прямым вредительством вышкам мобильных операторов, но и иногда носят специальные украшения "отпугивающие" радиочастоты. Эти изделия "с отрицательными ионами" могут нанести вред ДНК человека из-за постоянного излучения. 

Про предупреждение нидерландского органа по ядерной безопасности и радиационной защите сообщает The Guardian. 

У 10 продуктов, среди которых "квантовые подвески", обнаружили постоянное ионизирующее излучение. В Нидерландах призывают их не носить, поскольку это может вызвать изменение в тканях и ДНК при длительном применении. К проявлениям воздействия относят, например, покраснения кожи. Длительный период оценили как ежедневное использование в течение года. 

Среди них — колье, браслеты, в том числе и для детей, а также маски для сна. Их рекомендуют упаковать в герметичный пакет и утилизировать специальным образом.

Примеры опасных украшений
Примеры опасных украшений

Технологии 5G используются с 2019 года. Во Всемирной организации здравоохранения уже заявляли, что технология не повлияет на здоровье населения и аналогична по своему воздействию другим базовым станциям мобильной связи. В следующем году должно быть опубликовано большое исследование ВОЗ, включающее в себя информацию про воздействие радиочастот всех диапазонов. 

Ранее "Телеграф" писал самовольный снос жителями одного из российских сел сотовой вышки из-за опасности "излучения" и страх украинцев перед непонятной конструкцией, оказавшейся базовой станцией мобильной связи.

Теги:
#Радиация #Нидерланды #Опасность #Излучение #5G
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