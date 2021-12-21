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"Диво-засоби від 5G" виявилися небезпечними для здоров’я: вчені зробили цікаве відкриття

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Небезпеку можуть нести 10 видів виробів з "негативними іонами"
Небезпеку можуть нести 10 видів виробів з "негативними іонами"

У переліку небезпечних опинились навіть дитячі товари.

З моменту появи п’яте покоління мобільного зв’язку або 5G викликало побоювання у людей. Вони не тільки борються з технологіями протестами або прямим шкідництвом вежам мобільних операторів, але й іноді носять спеціальні прикраси, що "відлякують" радіочастоти. Ці вироби "з негативними іонами" можуть завдати шкоди ДНК людини через постійне випромінювання.

Про попередження нідерландського органу з ядерної безпеки та радіаційного захисту повідомляє The Guardian.

У 10 продуктів, серед яких "квантові підвіски", виявили постійне іонізуюче випромінювання. У Нідерландах закликають їх не носити, оскільки це може викликати зміну у тканинах і ДНК при тривалому застосуванні. До проявів дії відносять, наприклад, почервоніння шкіри. Тривалий період був оцінений як щоденне використання протягом року.

Серед них — кольє, браслети, у тому числі для дітей, а також маски для сну. Їх рекомендують упакувати в герметичний пакет та утилізувати спеціальним чином.

Приклади небезпечних прикрас
Приклади небезпечних прикрас

Технології 5G використовуються з 2019 року. У Всесвітній організації охорони здоров’я вже заявляли, що технологія не вплине на здоров’я населення та аналогічна за своїм впливом до інших базових станцій мобільного зв’язку. Наступного року має бути опубліковано велике дослідження ВООЗ, що включає інформацію про вплив радіочастот усіх діапазонів.

Раніше "Телеграф" писав самовільне знесення жителями одного з російських сіл стільникової вежі через небезпеку "випромінювання" та страх українців перед незрозумілою конструкцією, що виявилася базовою станцією мобільного зв’язку.

Теги:
#Радіація #Нідерланди #Небезпека #Випромінювання #5G
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