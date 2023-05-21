Вчені знайшли користь радіації для організму людини: у чому вона не шкідлива, а навіть корисна

У деяких випадках радіація може бути навіть корисною.

Багато людей почувши слово "радіація" відразу асоціюють його з вкрай небезпечним та шкідливим для здоров’я процесом. Хоч переважно вони мають рацію, але є й винятки з правила.

Так ізраїльські вчені дійшли висновку, що високий радіаційний фон, виявляється, може бути корисним для здоров’я. Результати їх дослідження оприлюднені в журналі Biogerontology.

Дослідники провели аналіз даних з усіх 3129 округів Сполучених штатів Америки та виявили, що в тих регіонах, де спостерігається підвищений радіаційний фон, кількість випадків захворювання на рак легень, підшлункової залози, товстої кишки та прямої кишки була значно нижчою, ніж у регіонах з пониженим фоном.

"Вважають, що для здоров’я краще жити в районі з нижчим радіаційним фоном, але наше дослідження не підтверджує це", — зазначають автори дослідження.

При цьому вони не стверджують, що високий радіаційний фон позитивно впливає на здоров’я. Втім, цього дослідження достатньо, щоб поставити під сумнів переконання, що будь-який рівень випромінювання є шкідливим.

Як повідомлялося раніше, на тлі істерики щодо 5G випромінювання конспірологи почали купувати спеціальні пристрої від "впливу хвиль". Іронічно, але ці пристрої виявилися радіоактивними.