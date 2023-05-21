Назвали на честь щита короля Артура: представлено теплозахисний екран для космічних кораблів

Новий екран працює за принципом орігамі

Запуск космічних кораблів та повернення їх на Землю, як показали невдачі зі Starship – найнебезпечніші етапи будь-якої космічної експедиції.

Зменшити ці ризики покликаний багаторазовий теплозахисний екран, створений інженерами британської компанії Space Forge і отримавший назву на честь щита легендарного короля Артура — "Придвен".

Про це повідомили у Європейському космічному агентстві (ESA).

Наразі найпоширенішим способом теплозахисту космічних апаратів є використання абляційних екранів, які відводять тепло за рахунок поступового вигоряння їх частин.

На відміну від них, новий щит "Придвен" має інший принцип дії, заснований на розподілі тепла, яке рівномірно поширюватиметься по всій його площі.

Під час запуску космічного апарату "Придвен" знаходиться у складеному стані, а в момент повернення апарату в атмосферу він розкривається подібно до фігурки орігамі.

Планується, що перший теплозахисний екран "Придвен" буде випробувано у космосі наприкінці 2023 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інше технологічне нововведення в освоєнні космосу: NASA встановило рекорд зі швидкості передачі даних з космосу на Землю, і тепер управління роботами на інших планетах має стати набагато оперативнішим.