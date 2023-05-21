Назвали в честь щита короля Артура: представлен теплозащитный экран для космических кораблей
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Новый экран работает по принципу оригами
Запуск космических кораблей и возвращение их на Землю, как показали неудачи со Starship – самые опасные этапы любой космической экспедиции.
Уменьшить эти риски призван многоразовый теплозащитный экрана, который создан инженерами британской компании Space Forge и получил название в честь щита легендарного короля Артура — "Придвен".
Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ESA).
Сейчас самым распространенным способом теплозащиты космических аппаратов является использование абляционных экранов, которые отводят тепло за счет постепенного выгорания их частей.
В отличие от них, новый щит "Придвен" имеет иной принцип действия, основанный на распределении тепла, которое будет равномерно распространяться по всей его площади.
Во время запуска космического аппарата "Придвен" находится в сложенном состоянии, а в момент возвращения аппарата в атмосферу он раскрывается подобно фигурке оригами.
Планируется, что первый теплозащитный экран "Придвен" будет испытан в космосе в конце 2023 года.
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