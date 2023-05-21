Назвали в честь щита короля Артура: представлен теплозащитный экран для космических кораблей

Новый экран работает по принципу оригами

Запуск космических кораблей и возвращение их на Землю, как показали неудачи со Starship – самые опасные этапы любой космической экспедиции.

Уменьшить эти риски призван многоразовый теплозащитный экрана, который создан инженерами британской компании Space Forge и получил название в честь щита легендарного короля Артура — "Придвен".

Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ESA).

Сейчас самым распространенным способом теплозащиты космических аппаратов является использование абляционных экранов, которые отводят тепло за счет постепенного выгорания их частей.

В отличие от них, новый щит "Придвен" имеет иной принцип действия, основанный на распределении тепла, которое будет равномерно распространяться по всей его площади.

Во время запуска космического аппарата "Придвен" находится в сложенном состоянии, а в момент возвращения аппарата в атмосферу он раскрывается подобно фигурке оригами.

Планируется, что первый теплозащитный экран "Придвен" будет испытан в космосе в конце 2023 года.

Ранее "Телеграф" сообщал о другом технологическом новшестве в освоении космоса: NASA установило рекорд по скорости передачи данных из космоса на Землю, и теперь управление роботами на других планетах должно стать намного более оперативным.