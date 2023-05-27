Не расслабляемся: еще одна магнитная буря обрушится на Землю до начала лета

Ожидается солнечный шторм среднего уровня

В самом конце мая 2023 года Землю успеет накрыть последняя "весенняя" магнитная буря. И это при том, что с 23 по 26 мая наблюдалась самая длинная буря этого года.

Согласно данным ресурса Meteoagent, однодневная магнитная буря ожидается в воскресенье 28 мая — это будет солнечный шторм среднего уровня с К-индексом 4.

Как известно, при магнитных бурях средней силы могут происходить перебои в в работе электрических сетей, а также космических спутников. Метеозависимые, пожилые люди также могут чувствовать на себе влияние магнитных бурь.

Любопытно, что самой сильной магнитной бурей в истории наблюдений считается так называемое "событие Кэррингтона", или "солнечный супешторм". Сильнейшая вспышка на солнце вызвала гигантский выброс вещества из звёздной короны. 1 и 2 сентября 1859 года геомагнитная буря "отключила" телеграфные системы в Северной Америке и Европе. По всему земному шару — даже на Карибских островах — наблюдались северные сияния. Над Скалистыми горами в США сияния были такими яркими, что разбудили местных золотоискателей — те начали готовить завтрак, думая, что уже наступило утро.

Напомним, сейчас работники солнечных станций внимательно следят за активностью солнечного пятна AR3311.