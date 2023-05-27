Не розслабляємось: ще одна магнітна буря обрушиться на Землю до початку літа

Очікується сонячний шторм середнього рівня

Наприкінці травня 2023 року Землю встигне накрити остання "весняна" магнітна буря. І це при тому, що з 23 по 26 травня спостерігалася найдовша буря цього року.

За даними ресурсу Meteoagent, одноденна магнітна буря очікується в неділю 28 травня — це буде сонячний шторм середнього рівня з К-індексом 4.

Як відомо, при магнітних бурях середньої сили можуть відбуватися перебої в роботі електричних мереж, а також космічних супутників. Метеозалежні, люди похилого віку також можуть відчувати на собі вплив магнітних бур.

Цікаво, що найсильнішою магнітною бурею за час спостережень вважається так звана "подія Керрингтона", чи "сонячний супешторм". Потужний спалах на сонці викликав гігантський викид речовини із зоряної корони. 1 і 2 вересня 1859 року геомагнітна буря "відключила" телеграфні системи у Північній Америці та Європі. По всій земній кулі, навіть на Карибських островах, спостерігалися північні сяйва. Над Скелястими горами в США сяйво було таким яскравим, що розбудило місцевих золотошукачів — ті почали готувати сніданок, думаючи, що вже настав ранок.

Нагадаємо, зараз працівники сонячних станцій пильно слідкують за активністю сонячної плями AR3311.