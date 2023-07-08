Хуже, чем у золотой рыбки: у людей значительно снизилась способность концентрировать внимание

Людям становится сложнее надолго задерживать внимание на чем-то одном

Продолжительность концентрации у людей снизилась в последние годы до такой степени, что стала короче чем у золотой рыбки.

Как говорится в исследовании Microsoft Corp, частое использование мультимедийных устройств привело к тому, что люди в среднем способны концентрировать внимание на одной вещи на 8 секунд.

При этом отмечается, что золотая рыбка, которую традиционно считают весьма плохой по этому показателю, в среднем теряет концентрацию через девять секунд.

Канадские исследователи для получения этих цифр провели опрос двух тысяч участников исследования, а также изучили мозговую активность 112 человек с помощью электроэнцефалограмм. Как оказалось, после начала революции мобильных телефонов в начале 2000 годов, средняя продолжительность концентрации внимания снизилась с 12 до 8 секунд.

"Люди, которые привязаны к экранам, испытывают трудности с фильтрованием нерелевантных стимулов. Они более легко отвлекаются на несколько потоков медиа", — говорится в исследовании.

В Microsoft отметили, что есть и хорошая новость — например, у людей значительно возросла способность к выполнению нескольких задач одновременно. Исследователи говорят, что это связано со способностью мозга адаптироваться к новым реалиям, а уменьшение длительности концентрации является побочным эффектом.

Напомним, ученые задумались о том, чтобы дать человеку дополнительные конечности, а способность мозга адаптироваться к появлению новых частей тела оказалась действительно "экстраординарной".