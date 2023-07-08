Гірше, ніж у золотої рибки: у людей значно знизилася здатність концентрувати увагу

Людям стає складніше надовго затримувати увагу на чомусь одному

Тривалість концентрації у людей знизилася останніми роками настільки, що стала коротшою ніж у золотої рибки.

Як говориться в дослідженні Microsoft Corp, часте використання мультимедійних пристроїв призвело до того, що люди в середньому здатні зосереджувати увагу на одній речі на 8 секунд.

При цьому наголошується, що золота рибка, яку традиційно вважають дуже поганою за цим показником, у середньому втрачає концентрацію за дев’ять секунд.

Канадські дослідники для одержання цих цифр провели опитування двох тисяч учасників дослідження, а також вивчили мозкову активність 112 осіб за допомогою електроенцефалограм. Як виявилося, після початку революції мобільних телефонів на початку 2000 років середня тривалість концентрації уваги знизилася з 12 до 8 секунд.

"Люди, які прив’язані до екранів, мають труднощі з фільтруванням нерелевантних стимулів. Вони легше відволікаються на кілька потоків медіа", — йдеться у дослідженні.

У Microsoft відзначили, що є і хороша новина — наприклад, люди значно зросли здатність до виконання кількох завдань одночасно. Дослідники кажуть, що це пов’язано зі здатністю мозку адаптуватися до нових реалій, а зменшення тривалості концентрації є побічним ефектом.

Нагадаємо, вчені задумалися про те, щоб дати людині додаткові кінцівки, а здатність мозку адаптуватися до появи нових частин тіла виявилася справді "екстраординарною".