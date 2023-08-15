Спасет от малярии и не только: ученые предложили "оглушить" комаров, чтобы те не размножались

Глухие комары размножаться не смогут

Британские ученые предложили неожиданный способ бороться с комарами, а именно лишить их возможности находить самок.

Как говорится в новом исследовании, обнародованном в журнале Nature Communications, дело в том, что самцы комаров ищут самок ориентируясь по звуку и эту возможность им можно отключить.

Биологи из Королевского колледжа Лондона выявили слуховые рецепторы комаров, которые становятся особо восприимчивыми в период размножения и создали инсектицид, точно их блокирующий.

Так команда Марты Андре провела изучение слуха комаров рода Anopheles, которые известны тем, что разносят малярию, и выяснили, что в процессе поиска самки в их "усах" наибольшую активность проявлял ген рецепторов октопамина.

Октопамин в разных животных отвечает за сигнальные функции нервной системы, а потому исследователи изучили его более внимательно. Как оказалось у комаров эти молекулы отвечали за упругость волосков, отвечающих за улавливание звуков на той или иной частоте.

Это позволило предположить, что в поисках самки комары проводят "точную настройку" своего слуха, чтобы фокусироваться на их жужжании.

Как известно на выработку октопамина могут влиять некоторые существующие инсектициды вроде амитраза, но ученые планируют поискать более тонкий инструмент воздействия на рецепторы комаров и тем самым возможно создать способ противодействовать стремительному расширению их ареала обитания.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили, что мухи, которые видели своих мертвых сородичей, умирали раньше.