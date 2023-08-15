Врятує від малярії і не лише: вчені запропонували "оглушити" комарів, щоб ті не розмножувалися

Глухі комарі розмножуватись не зможуть

Британські вчені запропонували несподіваний спосіб боротися з комарами, а саме позбавити їх можливості знаходити самок.

Як говориться в новому дослідженні, оприлюдненому в журналі Nature Communications, річ у тому, що самці комарів шукають самок орієнтуючись на звук і цю можливість їм можна відключити.

Біологи з Королівського коледжу Лондона виявили слухові рецептори комарів, які стають особливо сприйнятливими в період розмноження і створили інсектицид, який наче їх блокує.

Так команда Марти Андре провела вивчення слуху комарів роду Anopheles, які відомі тим, що розносять малярію, і з’ясували, що в процесі пошуку самки в їх "вусах" найбільшу активність проявляв ген рецепторів октопаміну.

Октопамін у різних тварин відповідає за сигнальні функції нервової системи, а тому дослідники вивчили його уважніше. Як виявилося у комарів ці молекули відповідали за пружність волосків, які відповідають за уловлювання звуків на тій чи іншій частоті.

Це дозволило припустити, що у пошуках самки комарі проводять "точне настроювання" свого слуху, щоб фокусуватися на їхньому дзижчання.

Як відомо на вироблення октопаміну можуть впливати деякі існуючі інсектициди на кшталт амітразу, але вчені планують пошукати більш тонкий інструмент впливу на рецептори комарів і цим можливо створити спосіб протидіяти стрімкому розширенню їхнього ареалу проживання.

Як повідомлялося раніше, вчені виявили, що мухи, які бачили своїх мертвих родичів, помирали раніше.