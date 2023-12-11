Размер имеет значение: ученые выяснили, с чем связана агрессивность собак

На поведение собак влияют многие факторы

Ученые из Хельсинкского университета (Финляндия) определили, какие аспекты влияют на склонность собак к агрессивному поведению в отношении людей. Исследователи изучили особенности более 20 пород четырехлапых.

Соответствующая работа была опубликована в журнале Scientific Reports. Ученые собрали данные о 9270 собаках. Выяснилось, что 1791 животное имело проблемы с агрессивным поведением по отношению к людям, а 7479 отличались спокойным поведением. Под агрессивным поведением имелись в виду лай, рычание и кусание.

Эксперимент показал, что маленькие собаки с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем собаки среднего и большого размера. Из-за небольшого размера их часто не рассматривают как угрожающих, поэтому плохое поведение остается без внимания.

Исследование показало, что на агрессивное поведение собак также влияют пожилой возраст, принадлежность животного к мужскому полу, страх, отсутствие контактов с другими собаками. Так, отмечается, что псы более агрессивны, чем суки, а и их стерилизация никак не влияет на это.

Исследователи обнаружили, что опыт владельца собаки также влияет на вероятность агрессивного поведения питомца, причем первые собаки владельцев с большей вероятностью будут вести себя агрессивно.

Кроме того, ученые выяснили, что порода собак больше всего влияет на агрессивное поведение собак, чем любой другой фактор, за исключением пожилого возраста. В десятку самых агрессивных пород вошли: длинношерстные колли, миниатюрный пудель, цвергшнауцер, немецкая овчарка, испанская водяная собака, лаготто (итальянская водяная собака), китайская хохлатая, немецкий миттельшпиц, котон де тулеар, Уитон терьер. А в двадцатке оказались чихуахуа, керн-терьер, джек-рассел терьер, финский лаппхунд.

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