Розмір має значення: вчені з'ясували, з чим пов'язана агресивність собак

На поведінку собак впливають багато факторів

Вчені з Гельсінського університету (Фінляндія) визначили, які аспекти впливають на схильність собак до агресивної поведінки стосовно людей. Дослідники вивчили особливості понад 20 порід чотирилапих.

Відповідна робота була опублікована в журналі Scientific Reports. Вчені зібрали дані про 9270 собак. З'ясувалося, що 1791 тварина мала проблеми з агресивною поведінкою стосовно людей, а 7479 відрізнялися спокійною поведінкою. Під агресивною поведінкою малися на увазі гавкіт, гарчання та кусання.

Експеримент показав, що маленькі собаки з більшою ймовірністю будуть поводитися агресивно, ніж собаки середнього і великого розміру. Через невеликий розмір їх часто не розглядають як загрозливих, тому погана поведінка залишається без уваги.

Дослідження показало, що на агресивну поведінку собак також впливають похилий вік, приналежність тварини до чоловічої статі, страх, відсутність контактів з іншими собаками. Так, зазначається, що пси більш агресивні, ніж суки, і їх стерилізація ніяк не впливає на це.

Дослідники виявили, що досвід власника собаки також впливає на ймовірність агресивної поведінки вихованця, причому перші собаки початківців з більшою ймовірністю будуть поводитися агресивно.

Крім того, вчені з'ясували, що порода собак найбільше впливає на агресивну поведінку собак, ніж будь-який інший фактор, за винятком літнього віку. До десятки найбільш агресивних порід увійшли: довгошерсті коллі, мініатюрний пудель, цвергшнауцер, німецька вівчарка, іспанський водяний собака, лаготто (Італійська водяний собака), китайська чубата, німецький міттельшпіц, котон де тулеар, Вітон тер'єр. А у двадцятці опинилися чихуахуа, керн-тер'єр, джек-рассел тер'єр, фінський лаппхунд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ТОП-10 видів собак, які ненавидять зимові прогулянки.