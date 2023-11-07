Собаки та діти: 7 порід, які погано уживаються з малюками

Невеликий і милий собачка в будинку, де є дитина — що може піти не так?

Вважається, що невелика домашня собака – чудовий партнер для гри з дітьми. Взаємодіючи з нею, дитина може відчувати почуття прихильності, турботи та співпраці. Однак не всі собаки, навіть наймиліші, безпечні для дітей.

Кінологи виділяють породи, які не рекомендується заводити сім’ям, які планують дитину, оскільки вони можуть створювати для своїх господарів неприємні сюрпризи. Ми розповімо про сім порід собак, які попри свій милий і нешкідливий вигляд, не найкращі компаньйони для дітей.

Чихуахуа

Чихуахуа

Собаки цієї породи вважаються одними з найменших. Здавалося б — як така криха може зашкодити дитині? Але проблема в тому, що діти часто сприймають собак чихуахуа як іграшку, а не живу істоту. Зі свого боку, чихуахуа насторожено ставляться до дітей. Ситуація ускладнюється підвищеною ревнивістю цієї породи, яка не бажає ділити свого господаря з дитиною. В результаті це може призвести до агресії щодо малюка. Втім, якщо дитина вже не зовсім маленька, проблем уникнути легше.

Російський той

Російський тій

Той також належить до мініатюрних розмірів собак, що є слабкою стороною при взаємодії з дитиною. Собаки цієї породи вимагають вкрай обережного поводження — їх не можна трусити, упускати з висоти, і навіть сильно обіймати. А це досить важко пояснити маленьким дітям. Також тої досить чутливі; вони страждають при шумі та бурхливих іграх, які нерідко влаштовують діти.

Акіта-іну

Собаки цієї породи стали особливо популярними після фільму "Хатіко". Ці плюшеві милахи, що нагадують маленьких ведмежат, не залишають байдужими ані дорослих, ані дітей. Однак вони дуже підозріло ставляться до інших людей і зазвичай не люблять дітей. Нерідко акіта-іну виявляє агресію до інших порід. Також ці собаки можуть вплутатися в бійку з іншою собакою під час прогулянки, тому не варто доручати її вигул дитині.

Хаскі

Хаскі

Собаки цієї породи не виявляють агресії стосовно людей. Однак хаскі – не стільки домашній улюбленець, скільки ще одна дитина у сім’ї. Причому вкрай активна, енергійна та пустотлива. Хаскі вимагатиме вашого часу та уваги не менше, ніж дитина. Також його мегаактивність може зашкодити дитині, оскільки хаскі дуже складно контролювати свої емоції. У розпал гри він може збити дитину з ніг або прикусити руку сильніше за дозволене. Але якщо ви все ж таки вирішите завести хаскі, вам насамперед треба буде навчитися безпечної взаємодії.

Пекінес

Пекінес

Ці собаки, попри свої невеликі розміри, вважають себе "центром всесвіту" і не люблять ділити увагу господаря з кимось ще. Також пекінеси зазвичай не люблять дітей і можуть вкусити у відповідь на спроби малюка погратися з песиком. Зазвичай пекінесів не заводять у сім’ях, де діти ще зовсім малі.

Коргі

Коргі

Дуже милі на вигляд коргі в душі почуваються вівчарками, і часто поводяться відповідно. Нерідко коргі виявляють агресію не лише до інших собак, а й до людей. Заводчики відразу попереджають, що брати коргі до дому, де є маленькі діти не варто, оскільки собака намагатиметься встановлювати "свої правила гри", ганяючи дитину та кусаючи її за ноги. Особливо часто така поведінка спостерігається у самців.

Басенджі

Басенджі

Особливістю цієї породи є те, що вони взагалі не гавкають, хоча можуть гарчати і навіть кричати. Вважається, що ці собаки були одомашнені одними з перших, проте серед кінологів існує думка, що одомашнені вони не до кінця. Можливо тому вони люблять тікати з дому. Ці собаки вважаються "інтелектуалами" у собачому світі. Також вони люблять дітей. Однак басенджі можуть стати добрими супутниками лише для старших дітей. У цих собак складний характер, незалежна вдача і активний темперамент, що робить їх небезпечним для малюків.

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