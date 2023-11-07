Собаки и дети: 7 пород, которые плохо уживаются с малышами

Небольшая и милая собачка в доме, где есть ребенок — что может пойти не так?

Считается, что небольшая домашняя собака – отличный партнер для игры с детьми. Взаимодействуя с ней, ребенок может испытать чувство привязанности, заботы и сотрудничества. Однако не все собаки, даже самые милые, безопасны для детей.

Кинологи выделяют породы, которые не рекомендуется заводить семьям, которые планируют ребенка, поскольку они могут создавать для своих хозяев неприятные сюрпризы. Мы расскажем о семи породах собак, которые несмотря на свой милый и безобидный вид, не лучшие компаньоны для детей.

Чихуахуа

Чихуахуа

Собаки этой породы считаются одними из самых мелких. Казалось бы – как такая кроха может повредить ребенку? Но проблема в том, что дети часто воспринимают собак чихуахуа как игрушку, а не живое существо. Со своей стороны, чихуахуа настороженно относятся к детям. Ситуация осложняется повышенной ревнивостью этой породы, которая не желает делить своего хозяина с его ребенком. В итоге это может привести к агрессии по отношению к малышу. Впрочем, если ребенок уже не совсем маленький, проблем избежать легче.

Русский той

Русский той

Той также относится к миниатюрным размерам собак, что является его слабой стороной при взаимодействии с ребенком. Собаки этой породы требуют крайне острожного обращения – их нельзя трясти, упускать с высоты, и даже сильно обнимать. А это зачастую довольно трудно объяснить маленьким детям. Также тои довольно чувствительные; они страдают при шуме и бурных играх, которые нередко устраивают дети.

Акита-ину

Собаки этой породы стали особенно популярны после фильма "Хатико". Эти плюшевые милахи, напоминающие маленьких медвежат, не оставляют равнодушными ни взрослых, ни детей. Однако они очень подозрительно относятся к другим людям и, как правило, не любят детей. Нередко акита-ину проявляет агрессию к другим породам. Также собаки этой породы могут ввязаться в драку с другой собакой во время прогулки, поэтому не стоит доверить ее выгул ребенку.

Хаски

Хаски

Собаки этой породы не проявляют агрессию по отношению к людям. Однако хаски – не столько домашний питомец, сколько еще один ребенок в семье. Причем крайне активный, энергичный и озорной. Он будет требовать вашего времени и внимания не меньше, чем ребенок. Также его мега-активность может повредить ребенку, поскольку хаски очень сложно контролировать свои эмоции. В разгар игры он может сбить ребенка с ног или прикусить руку сильнее дозволенного. Но если вы все-таки решите завести хаски, вам в первую очередь надо будет научиться безопасному взаимодействию.

Пекинес

Пекинес

Эти собаки, несмотря на свои небольшие размеры, считают себя "центром вселенной" и не любят делить внимание хозяина с кем-то еще. Также пекинесы обычно не любят детей и могут укусить в ответ на попытки малыша поиграть с песиком. Как правило, пекинесов не заводят в семьях, где дети еще совсем маленькие.

Корги

Корги

Очень милые с виду корги в душе чувствуют себя овчарками, и зачастую ведут себя соответствующе. Нередко корги проявляют агрессию не только к другим собакам, но и к людям. Заводчики сразу предупреждают, что брать корги в дом, где есть маленькие дети не стоит, поскольку собака будет пытаться устанавливать "свои правила игры", гоняя ребенка и кусая его за ноги. Особенно часто такое поведение наблюдается у кобелей.

Басенджи

Басенджи

Отличительной особенностью этой породы является то, что они вообще не лают, хотя могут рычать и даже кричать. Считается, что эти собаки были одомашнены одними из первых, однако среди кинологов бытует мнение, что одомашнены они не до конца. Возможно поэтому они любят убегать из дома. Эти собаки считаются "интеллектуалами" в собачьем мире. Также они любят детей. Однако басенджи могут стать хорошими спутниками лишь для старших детей. У этих собак сложный характер, независимый нрав и активный темперамент, что делает его небезопасным для маленьких детей.

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