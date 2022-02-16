Легко уживутся: шесть пород собак, которые дружат с кошками

Лучше всего заводить питомцев разных видов в одно время

Люди, обожающие домашних питомцев, редко ограничиваются одним представителем хвостатого в семье. Частенько бывает и так, что в добавок к собаке кому-то хочется завести еще кота или наоборот. И тогда главное — чтобы в доме продолжилось мирная жизнь.

"Телеграф", ссылаясь на ресурс Pet Story, подскажет, какие собаки являются наиболее дружелюбными по отношению к кошачьим.

Бассет-хаунд

Хаунды относятся к перечню самых миролюбивых собак. Они спокойны, их темп жизни весьма размеренный. Они могут простить кошке любую шалость и принять ее как нового члена семьи.

Мопс

Мопс

Несмотря на свой порой устрашающий и нелепый вид, мопсов называют одними из самых дружелюбных псов. Таких собак можно спокойно "дружить" с кошками. Но следите за тем, чтобы внимания доставалось всем животным поровну — мопсы нередко бывают ревнивы.

Золотистый ретривер

Ретривер

Эти собаки тоже те еще ревнивцы, но это не мешает им любить детей хозяев, а также других животных. При правильном воспитании ретриверы вырастают очень добрыми и ласковыми, так что без труда уживутся с кошкой.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Кавалер кинг чарльз спаниель

Считается, что собаки этой породы весьма мирные, а также умеют быстро адаптироваться к изменениям. Поэтому заводя кошку с такими спаниелями, не забывайте достаточно внимания уделять и псу. К слову, добавим, что кавалер кинг чарльз спаниелей недавно запретили разводить — из-за особенностей организма.

Бигль

Бигль

Представители этой породы очень любвеобильны и активны. Если бигля правильно воспитать, соседство с кошкой не доставит никаких проблем.

Бишон фризе

Бишон фризе

Такие белые "облачка" способны подружиться с кем-угодно — от человека до грызуна. Разумеется, что "сожительство" с кошкой под одной крышек у этих собак также проходит без труда. Бишон фризе считаются очень умными и ласковыми.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, собаки каких пород считаются самыми большими в мире и способны весить до 90 килограмм.