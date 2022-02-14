Мое, не отдам: шесть самых ревнивых пород собак
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 18
Некоторым песикам просто необходимо быть в центре внимания
Собака прошла рядом с человеком сквозь тысячелетия и не зря считается лучшим другом среди братьев наших меньших. Однако это не мешает этим животным изредка чувствовать ревность, когда мы больше заботимся о других людях или питомцах.
Заревновать, по правде говоря, может любой пес. Но есть и отдельный перечень пород, представители которых являются настоящими собачьими "Отелло". О нем и расскажет "Телеграф", ссылаясь на ресурс "Профиль".
Для начала отметим что ревность у собак проявляется в их более активном поведении. Они могут начать рычать, поскуливать, громко лаять как на хозяина, так и на "разлучника". Также существует возможность, что пес примется запрыгивать к вам на ноги — в стиле "полюби и меня, пожалуйста, я хороший".
Дальше речь пойдет о конкретных породах, которые внесены в список наибольших ревнивцев.
Лабрадор
Эти псы, являясь всеобщими любимчиками, не могут не желать внимания. Была бы воля лабрадора, они бы сутки напролет проводили рядом с хозяином. Если же на такую собаку обращать мало внимания, она может начать проявлять агрессию. Решить вопрос позволит обучение.
Золотистый ретривер
Еще один вредный красавчик, который обожает, чтобы его гладили, играли с ним и посвящали все свободное время. Эти собаки очень привязаны к владельцам и готовы искренне заботиться в ответ. Лабрадоры способны ревновать не только к другим людям, детям или животным; они могут начать вас отвлекать от компьютера или телефона, если им не хватает внимания.
Французский бульдог
Благодаря своим небольшим размерам бульдоги пытаются обращать на себя внимания с помощью силы. Поэтому если собака этой породы внезапно начала прыгать вам на ноги, задумайтесь, а не игнорировали ли вы ее. Французские бульдоги панически боятся разлуки с хозяином. Таких песиков рекомендуют обучать к хорошему поведению и пониманию ситуации с самого детства.
Кокер-спаниель
Если вы любите объятия и другие проявления любви от домашних питомцев, можете смело завести кокер-спаниеля. Однако учтите, что если перестанете уделять ему внимания, то вас ждет возмущенный лай и попытки запрыгнуть на ноги. В причины ревности этой породы псовых входят избыток энергии и скука.
Американский питбультерьер
Представители этой породы возглавляют перечень наиболее опасных домашних любимцев. Поэтому стоит быть очень осторожным, заводя такое животное: при ненадлежащем уходе или игнорировании со стороны хозяина, собака может начать действовать. Вряд ли кому-то из ваших родных понравится быть атакованным питбулем. Проблему также можно решить с помощью дрессировок.
Брюссельский гриффон
Здесь склонность к ревности демонстрирует уже само выражение мордочки — словно вечно недовольное. На самом деле же гриффоны очень дружелюбные и обожают своих хозяев. Но когда доходит время до "дележа" внимания, опасайтесь: питомец сделает все, чтобы заполучить его по максимуму. Все потому, что они очень тревожатся из-за разлуки со "своим" человеком.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие пять пород собак наилучшим образом подходят для жизни в квартирах. Эти песики считаются очень послушными и спокойными.
Также мы писали, каких псов относят к перечню наиболее интеллектуально развитых животных.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-