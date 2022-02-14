Мое, не отдам: шесть самых ревнивых пород собак

Некоторым песикам просто необходимо быть в центре внимания

Собака прошла рядом с человеком сквозь тысячелетия и не зря считается лучшим другом среди братьев наших меньших. Однако это не мешает этим животным изредка чувствовать ревность, когда мы больше заботимся о других людях или питомцах.

Заревновать, по правде говоря, может любой пес. Но есть и отдельный перечень пород, представители которых являются настоящими собачьими "Отелло". О нем и расскажет "Телеграф", ссылаясь на ресурс "Профиль".

Для начала отметим что ревность у собак проявляется в их более активном поведении. Они могут начать рычать, поскуливать, громко лаять как на хозяина, так и на "разлучника". Также существует возможность, что пес примется запрыгивать к вам на ноги — в стиле "полюби и меня, пожалуйста, я хороший".

Дальше речь пойдет о конкретных породах, которые внесены в список наибольших ревнивцев.

Лабрадор

Лабрадор

Эти псы, являясь всеобщими любимчиками, не могут не желать внимания. Была бы воля лабрадора, они бы сутки напролет проводили рядом с хозяином. Если же на такую собаку обращать мало внимания, она может начать проявлять агрессию. Решить вопрос позволит обучение.

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер

Еще один вредный красавчик, который обожает, чтобы его гладили, играли с ним и посвящали все свободное время. Эти собаки очень привязаны к владельцам и готовы искренне заботиться в ответ. Лабрадоры способны ревновать не только к другим людям, детям или животным; они могут начать вас отвлекать от компьютера или телефона, если им не хватает внимания.

Французский бульдог

Французский бульдог

Благодаря своим небольшим размерам бульдоги пытаются обращать на себя внимания с помощью силы. Поэтому если собака этой породы внезапно начала прыгать вам на ноги, задумайтесь, а не игнорировали ли вы ее. Французские бульдоги панически боятся разлуки с хозяином. Таких песиков рекомендуют обучать к хорошему поведению и пониманию ситуации с самого детства.

Кокер-спаниель

Если вы любите объятия и другие проявления любви от домашних питомцев, можете смело завести кокер-спаниеля. Однако учтите, что если перестанете уделять ему внимания, то вас ждет возмущенный лай и попытки запрыгнуть на ноги. В причины ревности этой породы псовых входят избыток энергии и скука.

Американский питбультерьер

Американский питбультерьер

Представители этой породы возглавляют перечень наиболее опасных домашних любимцев. Поэтому стоит быть очень осторожным, заводя такое животное: при ненадлежащем уходе или игнорировании со стороны хозяина, собака может начать действовать. Вряд ли кому-то из ваших родных понравится быть атакованным питбулем. Проблему также можно решить с помощью дрессировок.

Брюссельский гриффон

Брюссельский гриффон

Здесь склонность к ревности демонстрирует уже само выражение мордочки — словно вечно недовольное. На самом деле же гриффоны очень дружелюбные и обожают своих хозяев. Но когда доходит время до "дележа" внимания, опасайтесь: питомец сделает все, чтобы заполучить его по максимуму. Все потому, что они очень тревожатся из-за разлуки со "своим" человеком.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие пять пород собак наилучшим образом подходят для жизни в квартирах. Эти песики считаются очень послушными и спокойными.

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