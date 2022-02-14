Моє, не віддам: шість порід собак, які найбільше проявляють ревнощі

Деяким песикам просто необхідно бути у центрі уваги

Собаки пройшли поруч із людиною крізь тисячоліття і недарма вважається найкращим другом серед братів наших менших. Однак це не заважає цим тваринам зрідка відчувати ревнощі, коли ми більше дбаємо про інших людей або улюбленців.

Приревнувати, правду кажучи, може будь-який пес. Але є й окремий список порід, представники яких є справжніми собачими "Отелло". Про нього і розповість "Телеграф", посилаючись на ресурс "Профіль".

Для початку зазначимо, що ревнощі у собак проявляються в їхній більш активній поведінці. Вони можуть почати гарчати, поскулювати, голосно гавкати як на господаря, так і на "розлучника". Також існує можливість, що пес почне застрибувати до вас на ноги — у стилі "полюби і мене, будь ласка, я гарний".

Далі йтиметься про конкретні породи, які внесені до списку найбільших ревнивців.

Лабрадор

Лабрадор

Ці пси, будучи загальними улюбленцями, не можуть не бажати уваги. Була б воля лабрадора, вони б усю добу проводили поряд із господарем. Якщо ж на такого собаку звертати мало уваги, він може почати виявляти агресію. Вирішити питання дозволить навчання.

Золотистий ретривер

Золотистий ретривер

Ще один шкідливий красень, який любить, щоб його гладили, грали з ним і присвячували весь вільний час. Ці собаки дуже прив’язані до власників і готові щиро дбати у відповідь. При цьому лабрадори здатні ревнувати не тільки до інших людей, дітей або тварин; вони можуть почати відволікати господаря від комп’ютера або телефону, якщо їм не вистачає уваги.

Французький бульдог

Французький бульдог

Завдяки своїм невеликим розмірам бульдоги намагаються привертати увагу за допомогою сили, а не голосу. Тому якщо собака цієї породи раптово почав стрибати вам на ноги, задумайтеся, а чи не ігнорували ви його. Французькі бульдоги панічно бояться розлуки із господарем. Таких песиків рекомендують навчати гарної поведінки та розуміння ситуації з самого дитинства.

Кокер-спанієль

Якщо ви любите обійми та інші прояви кохання від домашніх вихованців, можете сміливо завести кокер-спанієля. Однак врахуйте, що якщо перестанете приділяти йому увагу, то на вас чекає обурений гавкіт і спроби застрибнути на ноги. До причин ревнощів цієї породи псових входять надлишок енергії та нудьга.

Американський пітбультер’єр

Американський пітбультер’єр

Представники цієї породи очолюють перелік найнебезпечніших домашніх улюбленців. Тому варто бути дуже обережним, заводячи таку тварину: при неналежному догляді або ігноруванні з боку господаря собака може почати діяти. Навряд чи комусь із ваших рідних сподобається бути атакованим пітбулем. Проблему також можна вирішити за допомогою дресирування.

Брюссельський гриффон

Брюссельський гриффон

Тут схильність до ревнощів демонструє вже сам вираз мордочки — наче вічно незадоволена. Насправді ж грифони дуже доброзичливі та люблять своїх господарів. Але коли доходить час до "розподілу" уваги, побоюйтеся: вихованець зробить все, щоб отримати її по максимуму. Все тому, що вони дуже турбуються через розлуку зі "своєю" людиною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які п’ять порід собак найкраще підходять для життя в квартирах. Ці песики вважаються дуже слухняними та спокійними.

Також ми писали, яких собак відносять до переліку найбільш інтелектуально розвинених тварин.