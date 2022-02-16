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Легко уживуться: шість порід собак, які дружать із кішками

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Кішки здатні спокійно жити разом із собаками Новина оновлена 16 лютого 2022, 23:07
Кішки здатні спокійно жити разом із собаками

Найкраще заводити вихованців різних видів одночасно

Люди, які обожнюють свійських вихованців, рідко обмежуються одним представником хвостатого в сім’ї. Часто буває і так, що на додачу до собаки комусь хочеться завести ще кота або ж навпаки. І тоді головне, щоб у будинку продовжилося мирне життя.

"Телеграф", посилаючись на ресурс Pet Story, підкаже, які собаки є найбільш доброзичливими до котячих.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунд
Бассет-хаунд

Хаунди належать до переліку наймиролюбніших собак. Вони спокійні, їхній темп життя дуже спокійний. Вони можуть пробачити кішці будь-яку витівку та прийняти її як нового члена сім’ї.

Мопс

Мопс
Мопс

Незважаючи на свій деколи безглуздий вигляд, мопсів називають одними із найдружелюбніших псів. Таких собак можна спокійно "дружити" з кішками. Але слідкуйте за тим, щоб уваги діставалося всім тваринам порівну — мопси нерідко бувають ревнивими.

Золотистий ретривер

Ретривер
Ретривер

Ці собаки теж ті ще ревнивці, але це не заважає їм любити дітей господарів, а також інших тварин. При правильному вихованні ретривери виростають дуже добрими і лагідними, тож легко уживуться з кішкою.

Кавалер кінг чарльз спанієль

Кавалер кінг чарльз спанієль
Кавалер кінг чарльз спанієль

Вважається, що собаки цієї породи дуже мирні, а ще вміють швидко адаптуватися до змін. Тому заводячи кішку з такими спаніелями, не забувайте достатньо уваги приділяти і псові. До речі, кавалер кінг чарльз спаніелів нещодавно заборонили розводити — через особливості організму.

Бігль

Бігль
Бігль

Представники цієї породи дуже велелюбні та активні. Якщо бігля правильно виховати, сусідство з кішкою не завдасть жодних проблем.

Бішон фризе

Бішон фризе
Бішон фризе

Такі білі "хмарки" здатні подружитися з будь-ким — від людини до гризуна. Вочевидь, що життя з кішкою під одним дахом у цих собак також проходить легко. Бішон фризе вважаються дуже розумними та лагідними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, собаки яких порід вважаються найбільшими у світі та здатні важити до 90 кілограмів.

Теги:
#Собаки #Тварини #Коти #Кішки #Вихованці
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